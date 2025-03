Lazio-Udinese, la probabile formazione di Runjaic

Condividi via email

Vediamo nel dettaglio come potrebbe decidere di scendere in campo Runjaic in vista della prossima gara di campionato tra Lazio e Udinese

C’è grande attesa in casa Lazio per la sfida odierna contro il Viktoria Plzen, con i biancocelesti che vogliono tentare l’impresa e provare a mettere un sigillo sulla qualificazione ai quarti già nel primo atto. Bisogna però mantenere l’attenzione alta anche in campionato e lunedì arriverà l’Udinese di Runjaic all’Olimpico. L’allenatore friulano è ancora alle prese con i dubbi di formazione, con la coppia d’attacco Thauvin-Lucca che al momento sembra essere confermata. Di seguito la probabile formazione dell’Udinese.

UDINESE (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.