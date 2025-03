Lazio Udinese: le parole di Runjaic in vista di lunedi

Lazio Udinese, alla vigilia della partita contro i biancocelesti il tecnico rilascia in conferenza le sue considerazioni sul match

Alla vigilia della delicata trasferta dell’Olimpico della sua Udinese contro la Lazio, ha parlato Runjaic il quale carica l’ambiente in conferenza stampa presentando cosi la partita con i biancocelesti

PAROLE – A mio avviso sarà una partita interessante come le altre, affronteremo una squadra d’alto livello e che è una sorpresa rispetto alla passata stagione, sta facendo meglio, come stiamo facendo noi. La Lazio è una squadra molto forte, anche se hanno qualche assenza mi aspetto una squadra che scenderà in campo con la miglior formazione possibile, non penso faranno turnover, c’è stato tempo per recuperare dopo la gara di Europa League. Mi aspetto una gara difficile e la Lazio cercherà di fornire una buona prestazione, abbiamo un buon ricordo dell’andata, la prima vittoria in campionato in stagione. Cercheremo di rendere la vita difficile la Lazio

La Lazio sta fornendo buone prestazioni, penso abbia la maggior percentuale di gol segnati dai subentrati, la squadra che segna di più nei finali di partita. È una squadra di qualità, con ottimi singoli. L’abbiamo potuto vedere in Europa League, anche in 9 sono riusciti a vincere, hanno le capacità di capovolgere le partite e una rosa di grande qualità. Mi aspetto una determinata formazione titolare da parte della Lazio e non credo ci saranno particolari cambi. Noi dovremo mettere in campo ciò che sappiamo, poi il risultato dipenderà da tante cose