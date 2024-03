Lazio-Udinese, occhio alla squalifica: ecco chi rischia di saltare il Frosinone

Lazio-Udinese, alla vigilia della partita contro i friulani ecco chi rischia di saltare il match contro il Frosinone

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio tornerà in campo per la gara interna contro l’Udinese con l’obiettivo di dimenticare il Bayern. Per la gara tra Lazio-Udinese che chiuderà il turno di campionato, nessun calciatore biancoceleste rischia di non esserci con il Frosinone e l’unico diffidato è Luca Pellegrini il quale non giocherà domani con l’Udinese, ma sarà a disposizione con la squadra di Di Francesco.