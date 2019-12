Lazio Udinese, Marino: «Biancocelesti i più in forma del campionato, ma noi senza carattere»

Lazio Udinese, le parole di Pierpaolo Marino con cui il direttore dell’area tecnica bianconera ha commentato la gara all’Olimpico

L’analisi a freddo della sconfitta dell’Udinese contro la Lazio arriva nelle parole di Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica del club bianconero:«Che il risultato potesse essere non favorevole o non positivo in una gara come quella all’Olimpico contro Lazio poteva essere messo in preventivo. Più che arrabbiati siamo preoccupati per il modo in cui il risultato è maturato. La squadra ci ha mostrato dei lati che non aveva assolutamente evidenziato finora, come l’approccio al match da un punto di vista di concentrazione mentale».

«Soprattutto, ha mostrato di non essere stata adeguata a tenere aperta la partita per tutti i 90 minuti, situazione che, escluse le partite contro Atalanta e Roma, era riuscita a creare in partite come quella contro l’Inter. La partita era chiusa dal pronostico perché la Lazio è la squadra più in forma del campionato e viene, non a caso, da 6 vittorie consecutive. Assolutamente non si può affrontare una partita come questa senza cercare di stupire e contrapporsi all’avversario in maniera orgogliosa e importante».