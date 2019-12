Allo Stadio Olimpico, la quattordicesima giornata di Serie A 2019/2010 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio è in cerca della sesta vittoria consecutiva: all’Olimpico c’è l’Udinese di Gotti. I friulani stanno attarversando un momento delicato, dopo il cambio in panchina, la gara può sembrare facile ma non priva di insidie. «Dobbiamo rimanere umili» ha tuonato ieri mister Inzaghi in conferenza, nessun calo di concentrazione è ammesso: servirà il solito atteggiamento vincente per confermare il terzo posto.

Sintesi Lazio-Udinese MOVIOLA

14′ – Tentativo Mandragora – Lazio troppo disattenta dopo il vantaggio, l’Udinese tenta l’assedio: brivido per i biancocelesti che permettono al centrocampista di arrivare alla conclusione. La palla sfiora fortunatamente il legno

11′ Iniziativa Lazzari – Fa tutto da solo l’esterno destro della Lazio, s’invola sulla fascia tenta il dribbling ma la difesa dell’Udinese evita la conclusione in porta. Recupera palla Luis alberto e scarica in porta, ma non trova la rete

9′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! Ciiiiiiiiiroooo Immobileeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! La sblocca il numero 17 servito da Milinkovic!

6′ Calcio piazzato – Luis Alberto pennella da breve distanza un calcio piazzato: salva tutto Musso

2′ Occasione Lazio – Parte subito forte la Lazio che con Correa arriva sotto porta: la palla si spegne alta sopra alla traversa

1′ – Si parte! – Di Bello fischia il calcio d’inizio all’Olimpico!



Migliore in campo, fine primo tempo PAGELLE

Lazio-Udinese, il tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, André Anderson, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Berisha, Lukaku, Marusic, Patric

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Madragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka. A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Ter Avest, De Maio, Fofana, Kubala, Barak, Lasagna, Pussetto, Teodorczyk. All.: Luca Gotti

INDISPONIBILI: Sema

SQUALIFICATI: Jajalo

DIFFIDATI: nessuno

MARCATORI: –

AMMONITI: –