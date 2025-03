Lazio Udinese, con un giallo salteranno il Bologna

Lazio Udinese, questi giocatori dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo altrimenti salteranno il Bologna per squalifica

Lunedì 10 marzo la Lazio affronterà l’Udinese allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A. I biancocelesti andranno a caccia della vittoria per rimanere attaccati alla Juventus in ottica quarto posto.

Per l’occasione, però, Guendouzi, Isaksen e Belahyane sono diffidati e dovranno stare attenti a non ricevere ammonizioni. Infatti, in caso di cartellino giallo salteranno la partita contro il Bologna per squalifica.