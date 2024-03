Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio-Udinese, a pochi giorni dalla gara interna contro la formazione friulana di Cioffi queste sono le probabili formazioni

Metabolizzare e archiviare velocemente il Bayern e tornare a riconcentrarsi sul campionato per riprendere la scalata verso la prossima Champions. Questo è l’obiettivo della Lazio in vista della gara con l’Udinese anch’essa a caccia di punti pesanti per la salvezza, e questi dovrebbero essere i probabili ventidue giocatori in campo:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson: All.: Sarri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Payero Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi