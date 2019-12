Lazio Udinese, Inzaghi spietato contro i bianconeri: sei vittorie su sei

Lazio Udinese, Inzaghi si è mostrato davvero spietato contro i bianconeri: in campionato, ha conquistato 6 vittorie su 6 partite.

Vuole confermare la statistica, Simone Inzaghi. Contro l’Udinese, finora il mister della Lazio è stato spietato: come riporta il Corriere della Sera, nelle 134 giornate in panchina in Serie A, il tecnico biancoceleste ha conquistato 6 vittorie su 6.

Non è l’unico a poter contare su ottimi precedenti contro l’Udinese: Lazzari le ha segnato (nel 2017 con la Spal) il primo gol in A, Acerbi e Correa l’hanno colpita per firmare il primo in maglia biancoceleste, Lulic realizzò il primo all’Olimpico (era il 2011). Come se non bastasse questa sfilza di prime occasioni, anche Caicedo, Luis Alberto e (in Coppa Italia) Cataldi hanno già segnato ai friulani.