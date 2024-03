Lazio-Udinese: Immobile deve riscattarsi. Perchè può fare la differenza

Il capitano Ciro Immobile dovrà riscattarsi dall’errore con il Bayern Monaco, magari decidendo Lazio-Udinese

Dovrà cercare di riscattare l’errore di Champions League contro il Bayern Monaco, Ciro Immobile contro l’Udinese. Sarà un match fondamentale per la Lazio di Sarri, da vincere a qualsiasi costo.

E c’è un dato a favore di Ciro Immobile: contro l‘Udinese in Serie A, l’attaccante ha segnato 11 gol e servito ben 3 assist. Potrebbe diventare dunque proprio lui l’arma in più della Lazio, per raggiungere tre punti che potrebbero inserire i biancocelesti nella corsa al quarto posto.