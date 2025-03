Udinese, contro Lazio a caccia di un dato che manca da 2005

Lunedi la Lazio ospiterà l’Udinese allo stadio Olimpico, con i friulani che vanno a caccia di un dato che manca da quasi venti anni

Il prossimo impegno di campionato della Lazio sarà contro l’Udinese, con i biancocelesti che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria ottenuta contro il Milan. C’è un dato però al quale bisogna dare peso, dato che l’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro i biancocelesti in campionato e in caso di vittoria, i friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2005.