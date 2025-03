Lazio-Udinese, ecco come vedere il match

Dopo l’impegno odierno, la Lazio si proietterà sul prossimo match di campionato in programma contro l’Udinese allo stadio Olimpico

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte alla sfida odierna contro il Viktoria Plzen, con i biancocelesti che vogliono ipotecare l’accesso ai quarti già nei primi 90 minuti. Non bisogna però distogliere le attenzioni dagli altri obiettivi, dato che tra quattro giorni ci sarà la sfida di campionato contro l’Udinese. Gara in programma per lunedì 10 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 20:30.