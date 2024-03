Lazio Udinese, Cioffi perde uno dei suoi big? In dubbio per la gara dell’Olimpico

Lazio Udinese, mister Cioffi senza uno dei suoi big domani sera all’Olimpico? E’ in dubbio per la sfida contro i friulani

Vigilia di campionato per la Lazio, che domani sera all’Olimpico ospiterà l’Udinese per il posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Un match che potrebbe non vedere tra i suoi protagonisti Roberto Pereyra.

L’argentino non è al meglio dopo un mese di stop, anche se potrebbe essere convocato da Cioffi come soluzione a partita in corso. Difficile, molto difficile vederlo invece dal primo minuto.