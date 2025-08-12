Lazio U17, il derby di categoria segna un ritorno speciale per i biancocelesti: le ultime sul grande ritorno

Lazio U17, un grande ex torna nel vivaio biancoceleste per guidare i giovani nella sfida contro la Roma: tutti i dettagli

La stagione giovanile della Lazio si apre con un appuntamento di grande fascino: il derby Under 17 contro la Roma, in programma il 19 agosto a Rieti, all’interno della prestigiosa Scopigno Cup. Il torneo, giunto alla sua 33ª edizione, coinvolge 12 squadre italiane e straniere, offrendo ai giovani talenti una vetrina importante per mettersi in mostra e crescere nel clima della competizione. La Lazio si prepara a vivere questa sfida con un tecnico che ha una profonda connessione con il club e che fa il suo esordio stagionale proprio in questa partita così sentita.

Dopo un lungo periodo lontano dal calcio giocato, il tecnico prende le redini della formazione Under 17 con grande entusiasmo e determinazione. Il gruppo è stato allestito con cura: la squadra arriva a questa stagione dopo aver disputato un buon cammino nei playoff U-16, rafforzandosi con alcuni innesti mirati. La preparazione è iniziata lo scorso 28 luglio presso il centro sportivo della Borghesiana, un luogo simbolo per la crescita del vivaio biancoceleste.

Accanto al tecnico ci saranno due figure di spicco e fedeli alla Lazio: il vice allenatore, un altro volto storico del settore giovanile, e il preparatore atletico, che si occuperà di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni fisiche per affrontare la stagione.

Solo a metà racconto sveliamo il nome di questo ex giocatore di grande rilievo, che torna a vestire i colori biancocelesti, questa volta dalla panchina. Si tratta di Cristian Ledesma, che dopo dieci anni dal suo addio al calcio giocato, riparte con la Lazio in un ruolo diverso ma altrettanto importante. In nove stagioni con la maglia biancoceleste, ha collezionato 318 presenze, conquistando due Coppe Italia, una Supercoppa e regalando gol indimenticabili, come il suo celebre sinistro all’incrocio nel derby del 2006.

Ledesma porta con sé un bagaglio di esperienza e un forte legame con il club e i tifosi. Dopo esperienze da allenatore nelle giovanili di Frosinone e Ascoli, il suo ritorno alla Lazio rappresenta una grande occasione per trasmettere ai giovani non solo la tecnica, ma anche la mentalità e la passione necessarie per indossare questi colori.

Il suo debutto sarà sotto i riflettori di un derby speciale, e rappresenta una speranza per il futuro del vivaio biancoceleste.