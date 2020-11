Il ritorno della Lazio nella Capitale ha subito una variazione dell’ultimo minuto a causa della troppa nebbia a Torino.

Niente volo da Torino per la Lazio, di ritorno dopo la vittoria in trasferta contro i granata. Troppa nebbia infatti ha avvolto l’aeroporto di Caselle da cui i biancocelesti sarebbero dovuti partire. Inzaghi e squadra hanno avuto un ritorno nella Capitale piuttosto travagliato, dovendo infatti raggiungere Genova in pullman. Dalla Liguria poi il volo per Fiumicino.