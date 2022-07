Lazio Triestina, fari su Romagnoli: il difensore prepara il debutto

Alessio Romagnoli prepara il debutto con la maglia della Lazio: il difensore in campo oggi contro la Triestina

Alessio Romagnoli è pronto. Il momento dell’esordio è finalmente arrivato e tutti i riflettori sono puntati su di lui. A riposo contro il Dekani, pronosticato in campo oggi pomeriggio contro la Triestina.

C’è entusiasmo e curiosità. Lo Zandegiacomo si prepara al debutto assoluto di Romagnoli, sep- pur per un test estivo. Stavolta i fastidi causati dalla pubalgia non dovrebbero escluderlo dal match in programma alle 18, resta da decidere se partirà nell’undici titolare o se giocherà nella ripresa. Difficile immaginare un impiego per più di 45 minuti. La preparazione atletica è all’inizio e non si possono rischiare stop compromettenti.