Lazio travolgente a Marassi: Sarri firma un nuovo record contro il Genoa

Con il 3-0 al Ferraris, i biancocelesti centrano la quarta vittoria consecutiva in Serie A contro i rossoblù e scrivono una pagina storica per Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, espugna lo stadio Luigi Ferraris di Genova con un netto 3-0 contro il Genoa. Un risultato che non solo conferma il buon momento dei biancocelesti, ma che entra anche nella storia della Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta infatti della quarta vittoria consecutiva della Lazio contro il Genoa in campionato, un traguardo mai raggiunto prima dal club capitolino. Ma non è tutto: i biancocelesti hanno centrato anche la quarta vittoria esterna di fila al Ferraris contro i rossoblù, un’impresa riuscita soltanto in un’altra occasione nella storia della competizione, tra l’ottobre 1994 e l’aprile 2010.

La partita: dominio biancoceleste

La squadra di Sarri ha imposto fin da subito il proprio ritmo, con un possesso palla fluido e verticalizzazioni rapide. In evidenza Zaccagni capitano biancoceleste, che con la sua esperienza ha guidato l’attacco. Accanto a lui, Castellanos attaccante dalle grandi doti tecniche, ha creato costantemente difficoltà in avanti.

A centrocampo, la regia di Cataldi, fantasista capace di dettare i tempi di gioco, ha permesso alla Lazio di controllare la gara senza mai soffrire le ripartenze genoane. In difesa, la solidità di Alessio Romagnoli, ex Milan e leader del reparto arretrato, ha garantito sicurezza e ordine.

Un segnale forte per la stagione

Il successo al Ferraris non è solo una vittoria di prestigio, ma rappresenta anche un segnale importante per il prosieguo della stagione. La Lazio dimostra di avere continuità e maturità, qualità che spesso erano mancate nelle passate annate.

Per il Genoa, allenato da Vieira, si tratta invece di una sconfitta pesante che evidenzia le difficoltà della squadra rossoblù nel trovare equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Con questo 3-0, la Lazio riassesta la propria posizione in classifica, ma scrive una nuova pagina della sua storia in Serie A. Una vittoria che rafforza la fiducia dell’ambiente biancoceleste e che conferma la mano di Sarri, capace di trasformare la squadra in una macchina da gol e risultati.