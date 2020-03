Lazio, trasferta di Bergamo: viaggio in charter e ritiro a Grassobbio

La Lazio prepara la trasferta di Bergamo. Voli charter e ritiro in un paesino di provincia per l’emergenza Coronavirus

La Lazio si prepara per la gara contro l’Atalanta. La data non è ancora certa, c’è il rischio che la ventisettesima giornata slitti di una settimana, ma la società sta comunque organizzando la trasferta. L’emergenza Coronavirus ha condizionato le scelte del club che, come riportato dal Corriere dello Sport, ha stabilito il ritiro in un paesino di provincia, Grassobbio.

Per raggiungere la località, la Lazio ha optato anche per voli charter e non voli di linea. Nel frattempo, a Formello verranno disinfettate tutte le zone più frequentate.