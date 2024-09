Lazio, TRAGUARDO importante per due biancocelesti: La partita con il Verona vale la 50°presenza con il club

Lazio, traguardo importante e prestigioso per due biancocelesti i quali grazie alla presenza con il Verona raggiungono le 50 presenze

Si chiude la 4°giornata di campionato con il posticipo tra Lazio e Verona, con i biancocelesti che devono confermarsi dopo il pari con il Milan. La partita contro i veronesi è importante e speciale per due biancocelesti, ovvero Guendouzi e Castellanos i quali entrambi in campo conquistano la loro 50°presenza con la maglia biancoceleste.

Per l’argentino sono 39 di queste sono in Serie A, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League con 2.395′ complessivi. Per quanto riguarda il francese, invece, quelle in campionato sono 36, 4 in Coppa Italia, 8 in Champions e 1 in Supercoppa Italia