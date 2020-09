Lazio, tra Lotito e Inzaghi la verità ad ottobre 

La Lazio ora pensa al mercato, poi il presidente convocherà il tecnico per definire il suo futuro

Se Inzaghi sarà soddisfatto o meno del mercato, lo sapremo dopo il 5 ottobre. Ai giorni successivi è rinviato il vertice per il rinnovo del contratto. Per la Lazio sarebbe meglio prolungarlo per evitare di tenere il tecnico a scadenza. Lotito ha promesso un ritocco di ingaggio allo staff durante il ritiro. Simone vorrebbe veder riconosciuto il suo lavoro. La verità a ottobre. Così si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.