Lazio, è tornato Cataldi: in panchina a Bergamo, dove ha già fatto gol

Lazio, è tornato Cataldi: il 32 in panchina a Bergamo dopo l’infortunio. Il centrocampista ha risolto finalmente i guai fisici

Un recupero importante, specie nella serata della squalifica di Lucas Leiva, che ancora deve scontare il secondo turno di squalifica dopo il rosso incassato a Napoli negli ultimi quarti di finale di Coppa Italia, nel corso della sconfitta per 1-0 del San Paolo dell’ultima stagione. Danilo Cataldi ha recuperato dall’infortunio, si è aggregato in extremis alla banda che è partita ieri per Bergamo, dove nel pomeriggio c’è la sfida all’Atalanta.

Non sarà in campo dall’inizio, ma ha risolto i guai fisici che lo hanno tenuto ai box due settimane ed è pronto ad aiutare la squadra su un campo dove tra l’altro ha già colpito: il centrocampista romano segnò agli orobici a Bergamo al minuto 89 il provvisorio 4-2, cioè il gol della certezza, nel 4-3 dell’agosto 2016