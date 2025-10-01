Lazio Torino, cresce l’attesa per l’Olimpico: aggiornato il dato sui biglietti venduti

Per la sfida Lazio Torino di sabato 4 ottobre sono già migliaia i tagliandi staccati, che si sommano agli oltre 29mila abbonati biancocelesti

La Serie A si prepara a vivere un nuovo appuntamento di grande interesse: Lazio – Torino, in programma sabato 4 ottobre alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà l’ultima gara prima della sosta per le nazionali di ottobre e promette di offrire spunti importanti sia per i biancocelesti che per i granata.

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, arriva a questo match con il morale alto dopo la vittoria esterna contro il Genoa. Un successo che ha ridato fiducia all’ambiente e che conferma la crescita della squadra, chiamata ora a dare continuità ai risultati per restare agganciata alle zone nobili della classifica.

Situazione ben diversa per il Torino di Marco Baroni, ex difensore e allenatore con un lungo percorso tra Serie A e Serie B. Il tecnico, che in passato ha vestito anche la maglia della Lazio da giocatore, si trova ora in una posizione delicata: la sconfitta subita al Tardini contro il Parma ha aggravato un avvio di stagione complicato, con prestazioni altalenanti e risultati al di sotto delle aspettative. La sua panchina è a rischio e la sfida dell’Olimpico potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.

Sul fronte del pubblico, l’entusiasmo non manca. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, sono già stati venduti 4.000 biglietti per la partita, che si aggiungono ai 29.918 abbonati stagionali della Lazio. Un dato che lascia presagire un Olimpico caldo e pronto a sostenere i biancocelesti in una gara che potrebbe indirizzare il cammino della squadra prima della pausa.

Dal punto di vista tecnico, la Lazio punterà ancora una volta sulla qualità di giocatori come Zaccagni capitano biancoceleste, e Castellanos, attaccante argentino capace di illuminare il gioco con le sue giocate. Il Torino, invece, dovrà affidarsi a Simeone, neo attaccante granata, per provare a strappare un risultato positivo in trasferta.

La sfida tra Lazio e Torino si annuncia dunque come un crocevia importante: da un lato la voglia dei biancocelesti di confermarsi, dall’altro la necessità dei granata di invertire la rotta e salvare la panchina di Baroni.