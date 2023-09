Lazio Torino, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

Lazio-Torino, i biancocelesti si apprestano ad affrontare i granata all’Olimpico dopo il pari col Monza: dove vederla in tv e streaming.

Dopo lo scialbo pareggio casalingo contro il Monza colto ieri sera all’Olimpico, la Lazio di Sarri si appresta ad ospitare il Torino di Juric mercoledì 27 settembre alle 20:45.

La gara, valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sia su Dazn, in streaming live e on demand tramite app o sito sia su Sky.