Lazio-Torino, scalpita Gila: con i granata Sarri punta sullo spagnolo

Scalpita il difensore della Lazio Mario Gila, contro il Torino Maurizio Sarri pensa alla candidatura dello spagnolo dal primo minuto

Scalda i motori la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo un inizio di campionato (almeno per il momento) tutt’altro che convincente, la squadra biancoceleste si prepara ora ad affrontare il Torino di Ivan Juric tra le proprie mura. Domani infatti, capitolini e granata si ritroveranno sul campo dell’Olimpico alle 20:45 in occasione del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato.

Proprio in previsione della gara contro i sabaudi, un unico dubbio di formazione attanaglia il tecnico classe ‘59. Parliamo di Mario Gila. Come riportato da Lalaziosiamonoi infatti, lo spagnolo potrebbe essere chiamato in causa a gara in corso, o addirittura, dal fischio d’inizio. Le condizioni di Romagnoli e Patric non sono delle migliori e proprio per questo crescono ora dopo ora le possibilità di vedere l’ex Real Madrid in campo al fianco dell’inamovibile Casale.