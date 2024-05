Calciomercato Lazio, sirene arabe per Provedel: l’Al Ittihad si fa avanti. Lui risponde così. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta il Corriere dello Sport, Provedel non ha ancora recuperato del tutto dal suo infortunio, e viste le prestazioni di Mandas non c’è alcun bisogno di rischiare per la sfida contro l’Empoli. Il friulano resta comunque il titolare indiscusso per il croato, ma potrebbe tornare in campo nel weekend del 19 maggio in occasione della gara con l’Inter a San Siro. Le ultime due partite di campionato inoltre, potrebbero servire per rilanciarlo, testimoniando il suo pieno recupero così da avere una chance di essere chiamato in Nazionale per disputare l’Europeo.

Provedel è un punto fermo del progetto futuro della Lazio, ma potrebbe avere un certo tipo di mercato qualora il club avesse bisogno di una cessione pesante. Il presidente lo ha preso a 2,5 milioni e lo rivenderebbe a 25-30. Tra i vari club che apprezzano il portiere, c’è anche Al Ittihad. Un intermediario si era fatto avanti nei mesi scorsi, ma senza successo.