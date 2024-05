Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: iniziano gli ottavi per U15 e 16. Tutti gli appuntamenti delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Si appresta ad iniziare un weekend ricco di impegni per le giovani aquile. Tra sabato 11 e domenica 12 maggio sono 5 le sfide in programma per le squadre biancocelesti.

Aprono il fine settimana le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio sfida la Nuova Tor Tre Teste, match valido per la semifinale del titolo Under 14 Regionali Eccellenza. I biancocelesti vengono dalla vittoria contro i Red Tigers, mentre gli avversari hanno superato il Trastevere. La partita è in programma al campo ‘Certosa’ alle ore 15, in palio c’è un solo pass per la finalissima.

La stessa squadra apre e chiude il weekend. Lunedì pomeriggio, al ‘Green Club’ va in scena la seconda giornata della Fase Interregionale del campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio prima della classe del gruppo 6, attende il Napoli, primo classificato del girone7. Le aquile classe 2010 hanno vinto la prima partita a Bari per 1-3, con lo stesso risultato il Napoli ha battuto la Roma. La seconda giornata delle tre, potrebbe già risultare decisiva per l’accesso alle Final Four.

Domenica iniziano gli ottavi di finale dei campionati Under 15 e 16.

I ragazzi dell`Under 15 guidati dal tecnico Simone Rughetti ospitano il Genoa al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. I biancocelesti hanno concluso la Regular Season come secondi miglior quinti della classe, mentre i liguri sono la terza miglior prima. Le aquile classe 2009 devono cercare di mettere in cassaforte la prima delle due sfide, il ritorno è in programma a Genova.

L’Under 16 di Gianluca Procopio è pronta ad affrontare gli ottavi di finale come seconda miglior terza. La Lazio sfida il Parma, classificato come terza miglior terza. I biancocelesti grazia al miglior piazzamento domenica affrontano la partita d’andata a Parma, mentre il ritorno è fissato nella Capitale.

Il campionato Under 18 è ormai agli sgoccioli, mancano 3 partite alla conclusione della Regular Season. Domenica, la Lazio fa visita al Frosinone. I biancocelesti hanno messo nel mirino l’ottavo risultato utile consecutivo per difendere il quarto posto. Alle aquile classe 2006 manca un soffio alla certezza matematica dell’accesso ai playoff.

Tutto è pronto per un weekend ricco di sfide dove le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 32^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 12 Maggio, ore 15 campo ‘Luigi Meroni’ – Ripi (Frosinone)

Under 16 Nazionali – Ottavi di finale, andata

PARMA-LAZIO

Domenica 12 Maggio, ore 12 campo ‘Il Noce 2’ – Noceto (Parma)

Under 15 Nazionali – Ottavi di finale, andata

LAZIO-GENOA

Domenica 12 Maggio, ore 11 ‘Centro Sportivo ‘La Borghesiana – Roma

Under 14 Pro –Fase Interregionale, 2^ Giornata

LAZIO-NAPOLI

Lunedì 13 Maggio, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – Semifinale

LAZIO- NUOVA TOR TRE TESTE

Sabato 11 Maggio, ore 15 Campo ‘Certosa’ – Roma ».