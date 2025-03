Lazio Torino, i precedenti tra Baroni e Vanoli: il dato

Condividi via email

Lazio Torino, alla vigilia della gara interna contro i granata ripercorriamo nel dettaglio i precedenti tra i due allenatori

Alla vigilia della partita contro il Torino fondamentale per la Lazio per la corsa alla prossima Champions League ma anche per riscattare la brutta figura contro il Bologna prima della sosta, i biancocelesti si preparano a questo match sotto gli ordini di mister Baroni.

Il tecnico delle aquile sarà insieme a Vanoli un altro grande protagonista della partita di lunedì, e tra di loro in panchina quella sarà la seconda sfida in carriera, con il tecnico granata che vuole vendicare il match precedente che fu proprio la gara d’andata persa 2-3