Lazio Torino, la partita non si gioca: i granata non partiranno per Roma

La sfida di campionato tra Lazio e Torino con tutta probabilità non verrà giocata: la società granata, infatti, non partirà per Roma

Ancora guai per il calcio italiano a causa del Covid e degli aggiramenti del protocollo di sicurezza. Oggi sarebbe dovuta partire la 25esima giornata del campionato di Serie A con la sfida delle 18:30 tra Lazio e Torino: la gara, però, con tutta probabilità non si disputerà.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a prescindere da qualsiasi decisione che verrà presa dalla Lega Calcio, i granata non partiranno per Roma. Alle 18:30, dunque, la squadra di Davide Nicola non sarà presente sul prato dell’Olimpico.