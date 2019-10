Lazio-Torino, le pagelle dei quotidiani: Immobile non si ferma, il gol di Acerbi è una magia

Lazio-Torino, le pagelle dei quotidiani: ecco com’è stata giudicata la prova dei biancocelesti, impegnati ieri sera all’Olimpico

Con il poker rifilato al Torino, la Lazio ottiene, per la prima volta in campionato, la sua seconda vittoria consecutiva, e vede il quarto posto. Ciro Immobile ha aggiunto altri due gol a quello fatto alla Fiorentina, guadagnandosi, praticamente ovunque, il titolo di migliore. Da non sottovalutare la prova di Francesco Acerbi che, oltre alla solita partita impeccabile dal punto di vista difensivo, ha sbloccato la gara con un eurogol. Ottiene una votazione alta in tutti i quotidiani anche Luis Alberto che, con classe e qualità, ha messo il proprio zampino su tutte, o quasi, le giocate biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6.5; Patric 6.5 (79′ Luiz Felipe sv), Acerbi 7.5, Radu 7; Marusic 6, Milinkovic 6, Cataldi 7 (75′ Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic 6.5; Caicedo 6 (72′ Correa 5), Immobile 7.5. All. Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 6; Patric 6.5 (79′ Luiz Felipe sv), Acerbi 7, Radu 6.5; Marusic 6, Milinkovic 5.5, Cataldi 6.5 (75′ Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic 6.5; Caicedo 6.5 (72′ Correa 5.5), Immobile 7.5. All. Inzaghi 7.5.

IL MESSAGGERO – Strakosha 7; Patric 6.5 (79′ Luiz Felipe sv), Acerbi 7.5, Radu 6; Marusic 6, Milinkovic 6, Cataldi 6.5 (75′ Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic 6.5; Caicedo 7 (72′ Correa 6.5), Immobile 8. All. Inzaghi 7.