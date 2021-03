Lazio Torino si potrebbe giocare mercoledì: l’ipotesi della Lega

Lazio-Torino potrebbe giocarsi mercoledì sera e non domani pomeriggio. È l’ipotesi presa in considerazione dalla Lega Calcio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Lega Calcio sta prendendo in considerazione l’ipotesi di far disputare Lazio-Torino nella serata di mercoledì anziché domani alle 18:30.

Si tratta di uno scenario che permetterebbe alla squadra granata di avere qualche ora in più per preparare la gara ma soprattutto di scendere in campo regolarmente al termine dell’isolamento imposto dall’ASL sino alla mezzanotte di martedì.

Per potersi concretizzare, però, serve che tutti i tamponi a cui si sottoporranno i giocatori del Torino nel pomeriggio di oggi dovranno risultare negativi. In caso di positività, la partita verrebbe rinviata ulteriormente.