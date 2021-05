Lazio Torino, l’ultima in casa. Il trailer della sfida VIDEO

Il club biancoceleste ha pubblicato sui canali social il trailer della sfida tra Lazio e Torino, ultimo match casalingo della stagione

Lazio e Torino si apprestano a scendere in campo nel match di stasera allo Stadio Olimpico, recupero della 25esima giornata di Serie A. Biancocelesti che non hanno più nulla da chiedere, se non onorare l’ultima sfida in casa, anche per dare una mano al Benevento di Pippo Inzaghi. Il Torino invece ha tutto da perdere e un punto gli farebbe guadagnare la salvezza, rendendo inutile l’ultimo match proprio contro la squadra del presidente Vigorito.

La Lazio intanto ha pubblicato il trailer della sfida sui propri canali social. Nel video le giocate dei protagonisti nei precedenti tra le due squadre.