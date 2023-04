Lazio-Torino, le probabili formazioni

Lazio-Torino, alla vigilia della sfida contro i granata queste dovrebbero essere le probabili scelte di Juric e Sarri

Ormai ci siamo, l’attesa sta per finire domani Lazio e Torino si sfideranno per l’anticipo delle ore 18. In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, queste le probabili scelte di Sarri e Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Vlasic, Ilic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric