News
Lazio Torino, nuovo stop per Ismajli: il difensore a rischio per la sfida, Baroni studia il piano
Nuovo infortunio in casa Torino per Ismajli: il difensore rischia di saltare la Lazio, Baroni valuta alternative
Piove sul bagnato in casa Torino FC. Dopo la sconfitta subita contro il Parma, i granata devono fare i conti con un nuovo problema fisico che coinvolge Ardian Ismajli, difensore centrale albanese classe 1996, arrivato in estate per rinforzare il reparto arretrato. L’ex giocatore dell’Empoli, noto per la sua solidità nei duelli aerei e per la capacità di guidare la linea difensiva, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un fastidio muscolare alla coscia.
Il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali di rito per valutare l’entità dell’infortunio. Lo staff medico granata, guidato dal dottor Misischi, teme un problema che potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco almeno per qualche settimana, anche se sarà necessario attendere l’esito definitivo degli accertamenti.
La notizia rappresenta un duro colpo per l’allenatore Baroni, tecnico subentrato in panchina con l’obiettivo di dare maggiore equilibrio alla squadra. Baroni, ex Lazio aveva puntato molto su Ismajli per dare solidità al reparto arretrato, già messo a dura prova da diversi acciacchi nelle ultime settimane.
L’assenza del centrale albanese rischia di complicare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino. I biancocelesti di Sarri, allenatore esperto e pragmatico, rappresentano un avversario ostico, soprattutto per la qualità offensiva garantita da giocatori come Castellanos, bomber.
Il Torino, che sta cercando di risalire la classifica dopo un avvio di stagione altalenante, dovrà quindi valutare soluzioni alternative in difesa. Possibili opzioni includono l’impiego di altri giocatori, giovane prodotto del vivaio granata e già punto fermo della retroguardia, oppure l’adattamento di altri elementi della rosa.
In attesa di conoscere l’esito degli esami, la situazione di Ismajli resta in bilico. La speranza dello staff tecnico è di recuperarlo almeno parzialmente per le prossime settimane, ma al momento la sua presenza contro la Lazio appare fortemente in dubbio.