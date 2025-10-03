 Lazio Torino, torna a disposizione un giocatore chiave per Baroni: i dettagli
Lazio Torino, arrivano ottime notizie per i granata! Torna a disposizione un giocatore chiave per Baroni: tutti i dettagli

All’Olimpico di Roma domani andrà in scena una sfida che profuma di riscatto e di punti pesanti: Lazio e Torino si affrontano nella settima giornata di Serie A 2025-2026, in un momento cruciale per entrambe le squadre.

I biancocelesti, reduci da un avvio di campionato altalenante ma galvanizzati dal netto successo contro il Genoa, cercano continuità per rilanciarsi in classifica e ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte i granata, in difficoltà dopo un inizio segnato da sconfitte e prestazioni opache, arrivano a Roma con l’obiettivo di invertire la rotta e dare ossigeno a una classifica che inizia a farsi pesante.

La partita non è soltanto un incrocio tra due formazioni in cerca di identità, ma anche un test importante per i rispettivi allenatori: Sarri vuole confermare i progressi della sua Lazio, mentre Baroni si gioca una fetta significativa del proprio futuro sulla panchina del Toro. La cornice dell’Olimpico, come sempre, promette spettacolo e tensione, con due tifoserie che chiedono risposte immediate. Ecco le parole del tecnico granata su Ilic, argomento delicato in casa granata nelle ultime settimane:

Mister Baroni, ci fa chiarezza sulla situazione Ilic? E’ convocato?
«E’ convocato. Non c’era niente da chiarire, io non devo chiarire. E’ chiaro che è un percorso che stiamo facendo insieme, perchè io credo nelle sue qualità e proprio perchè credo abbia delle qualità importanti mi aspetto molto da lui anche in allenamento. Quando non lo vedo è normale che io adotti delle strategie, ma che sono però solo in una direzione: far capire la strada che dobbiamo fare. E anche per il singolo giocatore l’apporto che deve dare»

