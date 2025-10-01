Lazio Torino, emergenza infortuni in casa granata: Ismajli, Biraghi e Anjorin a rischio per la sfida

Lazio Torino, scoppia l’emergenza infortuni tra i granata: ben tre calciatori a rischio per la sfida, Baroni studia le mosse

Il Torino si trova ad affrontare un momento delicato sul fronte degli infortuni. Dopo la sconfitta contro il Parma, il tecnico Marco Baroni, allenatore granata arrivato in estate per dare nuova solidità alla squadra, deve fare i conti con diversi problemi fisici che rischiano di condizionare la preparazione alla prossima sfida di campionato contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.

Ismajli, stop lungo in vista

Il difensore centrale Ardian Ismajli, nazionale albanese classe 1996, è il caso più preoccupante. L’ex giocatore dell’Empoli ha riportato un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a un lungo stop, stimato anche oltre il mese di assenza. Il calciatore si è sottoposto a esami strumentali nella giornata di ieri e lo staff medico granata è in attesa dei risultati definitivi. La sua assenza rappresenterebbe un duro colpo per la retroguardia del Torino, che già nelle ultime uscite ha mostrato qualche fragilità difensiva.

Biraghi, condizioni da valutare

Meno grave, invece, la situazione di Cristiano Biraghi, terzino sinistro classe 1992 e punto di riferimento anche della Nazionale italiana. L’ex Fiorentina ha subito un colpo al gluteo durante la gara con il Parma. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento non sembra esserci particolare preoccupazione per la sua presenza nella trasferta contro la Lazio. La sua esperienza e la capacità di spinta sulla fascia restano fondamentali per il gioco di Baroni.

Anjorin, problema alla pianta del piede

Più complesso il quadro relativo a Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001 arrivato in prestito dal Chelsea. Il giovane talento è alle prese con una fastidiosa fascite plantare, un infortunio che spesso richiede tempi di recupero incerti e variabili. Lo staff medico del Torino lo sta monitorando quotidianamente, ma al momento è difficile ipotizzare una data di rientro. La sua assenza priva i granata di un elemento di qualità e dinamismo in mezzo al campo.

Torino in emergenza verso la Lazio

Con tre giocatori chiave in dubbio, Baroni dovrà studiare soluzioni alternative per affrontare la Lazio di Sarri, squadra in crescita e sempre temibile davanti al proprio pubblico. La gestione degli infortuni sarà cruciale per il Torino, che non può permettersi ulteriori passi falsi in un campionato già complicato.