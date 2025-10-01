Serie A, Lazio Torino: data, orario e dove guardare la partita in diretta

Serie A, Lazio Torino: la data, l’orario e dove guardare la partita in diretta. Ecco tutti i dettagli sul match

La Serie A entra nel vivo con la sesta giornata di campionato, che vedrà in programma un match di grande interesse: Lazio – Torino, in calendario sabato 4 ottobre alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà l’ultima partita prima della pausa dedicata agli impegni delle nazionali, un appuntamento che entrambe le squadre vogliono sfruttare per dare continuità ai propri risultati.

Il ritorno di Marco Baroni all’Olimpico

La gara avrà un sapore particolare per Marco Baroni, attuale allenatore del Torino. Tecnico esperto, classe 1963, Baroni ha costruito la sua carriera puntando su organizzazione difensiva e compattezza di squadra. Per lui sarà un ritorno speciale contro la Lazio, club che ha affrontato più volte da giocatore e da allenatore. La sua gestione in granata punta a valorizzare giovani talenti e a dare solidità a un gruppo che ambisce a una stagione di crescita.

La Lazio di Maurizio Sarri in cerca di conferme

Dall’altra parte ci sarà la Lazio guidata da Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio offensivo e per la capacità di dare identità tattica alle proprie squadre. I biancocelesti, trascinati dal capitano Zaccagni, cercano punti preziosi per restare agganciati alle zone alte della classifica. Al fianco di Zaccagni, attenzione anche a Castellanos, bomber della Lazio.

Torino tra solidità e ambizioni

Il Torino, oltre alla guida di Baroni, può contare su giocatori di esperienza come Zapata, punta centrale e punto fermo dei granata, e sull’estro di Nikola Vlasic, trequartista croato abile negli inserimenti e nei tiri dalla distanza. La sfida con la Lazio rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni granata.

Dove vedere Lazio – Torino in diretta

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con possibilità di seguirlo in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale. La visione sarà disponibile su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console, garantendo massima accessibilità ai tifosi.