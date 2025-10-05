 Lazio Torino, la Curva Nord insorge: cori e striscioni contro Lotito. E quella citazione...
Lazio Torino, la Curva Nord insorge: cori e striscioni contro Lotito. E quella citazione…

Lazio, la sosta per le nazionali come occasione per recuperare gli infortunati? Le ultime

Lazio, allarme pareggi: nessuno in Europa ne ha collezionati di più in casa. Il dato

Lazio Torino, show di Cancellieri: doppietta e record personale all'Olimpico

Lazio Torino, Sarri non parla nel post gara della sfida di Serie A: ecco il motivo

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio Torino: all’Olimpico cartelli “Lotito Vattene” e una citazione di Proietti: protesta per 15 minuti prima di tornare a sostenere la squadra

La sfida di Serie A tra Lazio e Torino, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, non è iniziata soltanto con il fischio dell’arbitro ma anche con una forte contestazione da parte della Curva Nord. Prima dell’avvio del match, infatti, sugli spalti sono comparsi numerosi cartelli con la scritta inequivocabile: “Lotito Vattene”. Un messaggio diretto al presidente biancoceleste Claudio Lotito, alla guida della società dal 2004 e spesso al centro di polemiche con la tifoseria organizzata.

Lo striscione e il richiamo a Gigi Proietti

Oltre ai cartelli, i tifosi hanno esposto anche uno striscione con una frase tratta dalla celebre canzone “Nun je da retta Roma”, interpretata da Gigi Proietti nel film “Tosca” di Luigi Magni. Il testo, dal tono ironico e popolare, è stato scelto come simbolo di resistenza e pazienza nei confronti della gestione societaria. Un chiaro segnale di dissenso, ma anche di attaccamento alla squadra, che i sostenitori hanno voluto ribadire in un momento delicato della stagione.

Una protesta a tempo

Come annunciato nei giorni precedenti, la contestazione è durata i primi 15 minuti della partita. Trascorso quel lasso di tempo, la Curva Nord ha ripreso a sostenere la squadra con cori e applausi, dimostrando ancora una volta la distinzione tra la critica alla dirigenza e l’appoggio incondizionato ai giocatori in campo.

