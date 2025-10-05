 Cancellieri trascina la Lazio: doppietta da record contro il Torino, la statistica
Cancellieri trascina la Lazio: doppietta da record contro il Torino, la statistica

Lazio, allarme Zaccagni: il capitano fermato da un nuovo guaio muscolare

Lazio Torino, arbitro Piccinini insufficiente: ecco i voti dei quotidiani

Lazio, Lotito frena sul mercato: saldo zero e attesa per lo sblocco invernale

Lazio, troppi pareggi all’Olimpico: nessuna squadra in Europa ne ha fatti di più, il dato

2 ore ago

Cancellieri Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

All’Olimpico l’attaccante biancoceleste Cancellieri firma due gol e stabilisce il suo primato personale, il dato

Il match tra Lazio e Torino allo Stadio Olimpico di Roma ha regalato emozioni e colpi di scena. Nel secondo tempo la sfida è terminata sul 3-3 grazie alle reti di Adams e Coco per i granata, che ha risposto con freddezza alla doppietta di Matteo Cancellieri, numero 22 biancoceleste, autore di una prestazione da incorniciare. Nel finale ha pareggiato la gara il gol di Cataldi su rigore.

Il record di Cancellieri: il più giovane con una doppietta in Serie A con la Lazio

Al di là del risultato finale, la serata resterà memorabile per Cancellieri. Secondo i dati riportati da Opta, con la doppietta realizzata contro il Torino è diventato il più giovane calciatore della Lazio a segnare due gol in una singola partita di Serie A. Un primato che apparteneva fino a oggi a Sergej Milinković-Savić, ex centrocampista serbo che per anni è stato il simbolo della squadra capitolina.

Questo traguardo certifica la crescita del giovane attaccante, arrivato alla Lazio con grandi aspettative e ora finalmente protagonista in una gara di alto livello.

