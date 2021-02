Lazio Torino, Cairo pronto ad appellarsi al caso Napoli: il retroscena

Lazio Torino potrebbe disputarsi con la Primavera granata in campo nel caso di mancato rinvio: Cairo ha già un piano

Nel caso in cui Lazio Torino non dovesse essere rinviata causa Covid-19, il club granata potrebbe essere costretto a scendere in campo con la Primavera. La squadra di Nicola, infatti, potrebbe essere bloccata dalla Asl a causa dei tanti positivi. Cairo, però, avrebbe già un piano.

Come spiega Tuttosport, il presidente si opporrebbe, a costo di dove rivendicare il precedente di Juve Napoli. Il club azzurro, bloccato dalla Asl campana, ha vinto il ricorso al Coni e la gara contro i bianconeri si giocherà.