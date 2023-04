Lazio Torino, Ghersini fermato da Rocchi: la decisione

Gianluca Rocchi ha deciso di fermare Davide Ghersini per la prova insufficiente in Lazio-Torino: l’arbitro ripartirà tra un mese dalla B

Decisione forte di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Davide Ghersini, dopo la prova insufficiente in Lazio-Torino, è stato fermato per un mese.

Il direttore di gara rientrerà in Serie B tra un mese, a due giornate dal termine del campionato.