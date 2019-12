Lazio, i biancocelesti nella TOP 100 delle rose più preziose al mondo

Lazio, i ragazzi di Inzaghi hanno scalato ben due posizioni nell’ultimo mese raggiungendo il 29esimo posto

Una stagione positiva quella che sta per raggiungere il giro di boa. La Lazio in questo momento è terza in campionato, fresca di vittoria della Supercoppa e ha due giocatori, Immobile e Luis Alberto, tra i grandi d’Europa.

La rosa ha aumentato anche il suo valore come testimoniano i dati rilevati da Transfermarkt. I biancocelesti infatti dallo scorso novembre hanno scalato la classifica di ben due posizioni passando dal posto numero 31 al 29. La Lazio perciò entra tra le trenta società con la rosa dal valore più alto con un totale di 333,85 milioni. Tutto questo grazie ai valori di mercato aumentati di giocatori come Milinkovic, Luis Alberto, Acerbi, Immobile, Correa, Luiz Felipe, Strakosha e Patric.

QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA