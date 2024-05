Tommy Paul rivela: «Ecco perchè sono diventato TIFOSO della Lazio» Le parole del tennista in conferenza

Intervistato durante la conferenza stampa, il tennista, Tommy Paul, ha raccontato la sua recente passione per la Lazio:

«Il mio giocatore preferito è Immobile. Non sono mai andato a vedere il centro sportivo della Lazio, ma sono andato allo stadio domenica quando ha vinto. Sono diventato un fan tramite Reilly Opelka. In un certo senso è nato da un gioco e dal modo in cui lui prendeva in giro gli altri tifosi. Non so nemmeno come è iniziata esattamente per lui. Penso che avesse degli amici qui a Roma che amano la Lazio. Reilly in realtà è fissato, si chiude e guarda un sacco di partite. È stato davvero divertente, ho incontrato un paio di persone coinvolte nell’organizzazione e ho imparato un po’ la storia delle squadre qui a Roma. Una cosa molto divertente. Se conosco la storia della Lazio del ’73/’74? Conosco poco della storia passata della Lazio, ma sono aperto a imparare tutto»