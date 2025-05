Lazio, l’apporto offensivo dei titolarissimi: il segreto della forza del gioco di Baroni

Condividi via email

Lazio, scopriamo numeri alla mano l’importanza dei titolarissimi nell’assetto offensivo di Baroni e il loro ruolo cruciale nella fase di attacco.

In vista della sfida contro la Juventus all’Olimpico, la Lazio di Baroni si prepara a fare affidamento sul contributo decisivo dei suoi titolarissimi. Le statistiche evidenziano l’impatto determinante di alcuni giocatori chiave nella costruzione delle azioni da gol.

Matteo Guendouzi è il leader in questa classifica, con ben 91 passaggi “chiave” che hanno portato a tiri in porta. Il centrocampista francese si è rivelato uno degli elementi più importanti nella fase offensiva della Lazio. Subito dietro di lui, con 64 passaggi potenzialmente decisivi, troviamo il capitano Mattia Zaccagni, un altro giocatore imprescindibile per le azioni offensive. Nicolò Rovella, con 54 passaggi chiave, completa il podio, confermando l’importanza della linea mediana biancoceleste nel collegamento tra difesa e attacco.