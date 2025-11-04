Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Le ultimissime sull’attaccante dell’Inter in vista della sfida di domenica

Thuram pronto al rientro: l’Inter ritrova il francese contro la Lazio. Buone notizie per Chivu in vista della prossima giornata di campionato.

Archiviata la vittoria contro il Cagliari, in casa Lazio cresce l’attesa per la sfida di domenica a Milano contro l’Inter, che potrà finalmente contare sul ritorno di Thuram. L’attaccante francese, fermo da oltre un mese a causa di una distrazione al bicipite femorale, ha già ripreso ad allenarsi con il gruppo e sembra pronto a tornare in campo. Il suo rientro rappresenta una notizia importante non solo per l’Inter, ma anche per la partita contro la Lazio, che dovrà fronteggiare un attacco rinforzato e pericoloso.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thuram potrebbe partire inizialmente dalla panchina nel match di Champions League contro il Kairat, in programma domani, come modo per testare la sua condizione e reintegrarlo gradualmente nella squadra. Il francese, che aveva lasciato il campo lo scorso 30 settembre dopo aver segnato una prestazione decisiva nel 3-0 allo Slavia Praga, è pronto a riprendere il ruolo di riferimento offensivo dell’Inter. La sua presenza restituisce ai nerazzurri una pedina fondamentale, capace di garantire imprevedibilità e pericolosità in fase di finalizzazione.

Nonostante l’entusiasmo per il ritorno di Thuram, lo staff tecnico dell’Inter predica prudenza. Chivu e i preparatori valutano attentamente il minutaggio, per evitare ricadute e permettere all’attaccante francese di ritrovare ritmo e continuità senza rischi. Il rientro graduale sembra la strategia più indicata, soprattutto in vista della sfida di domenica contro la Lazio, che rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Per la Lazio, la notizia del rientro di Thuram aggiunge un livello di difficoltà ulteriore. La squadra di Sarri dovrà affrontare un Inter al completo, con il tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Thuram pronto a tornare protagonista. La gestione della partita richiederà attenzione tattica e concentrazione massima, dato che il francese può fare la differenza con la sua velocità, la capacità di attaccare gli spazi e il fiuto del gol.

In sintesi, il ritorno di Thuram rappresenta una sfida in più per la Lazio e una speranza di rinforzo importante per l’Inter. Il francese è pronto a ritrovare il campo, ma il suo impiego sarà calibrato con attenzione dallo staff tecnico. La partita di domenica, quindi, assume un significato speciale: sarà il primo test reale per valutare il reale impatto di Thuram nel ritorno a pieno regime, e potrebbe condizionare in modo significativo l’andamento del match tra due squadre alla ricerca di punti pesanti.