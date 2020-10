Lazio, verso il Bologna: differenziato per Lazzari, Milinkovic a riposo

All’indomani del successo in Champions League, la Lazio torna ad allenarsi per il prossimo impegno di campionato.

Non c’è tempo per festeggiare la vittoria con il Borussia Dortmund di ieri per 3-1. La Lazio di Simone Inzaghi torna subito al lavoro nel centro sportivo di Formello. Seduta di scarico per i protagonisti scesi in campo all’Olimpico contro i tedeschi. Allenamento normale per chi è subentrato o è rimasto a riposo. A riposo precauzionale Milinkovic e Caicedo. Assenti annunciati Radu, Lulic e Cataldi, alle prese con un’influenza come Pereira. Lavoro differenziato per Escalante e Lazzari, reduce da un problema muscolare. Aggregati i Primavera Czyz, Ndrecka e Pino. Le prove tattiche in vista del Bologna, gara in programma sabato sera, scatteranno nei prossimi giorni nel Training Center.