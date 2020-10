Lazio, terzo pareggio di fila per la Primavera: aquile raggiunte nel recupero

Lazio e Sassuolo Primavera pareggiano 2-2: nervoerdi che la riprendono nel recupero.

.Pareggio e tante reti tra Lazio e Sassuolo nella quarta giornata del campionato Primavera 1. I biancocelesti, in vantaggio due volte, vengono ripresi nei minuti di recupero, da un calcio di rigore di Marginean. Per gli uomini di Menichini in rete i difensori Marino e Franco, intervallati dalla rete di Bellucci. Terzo pareggio consecutivo per le aquile, che sabato prossimo affronteranno la Roma.

TABELLINO

SASSUOLO-LAZIO 2-2

Marcatori: 21′ A. Marino (L), 49′ Bellucci (S), 71′ Franco (L), 96′ rig. Marginean (S)

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Saccani (84′ Cavallini), Bellucci, Ranem, Manarelli (75′ Pieragnolo); Artioli (75′ Cannavaro), Marginean, Aucelli; Oddei, Mattioli (84′ Ferrara), Reda

A disp.: Lugli, Uni, Cehu, Florentine, Mitrov, Barani.

All.: Emiliano Bigica

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Novella, Franco (81′ Pica), Adeagbo, Ndrecka (60′ T. Marino); Bertini, A. Marino, Shehu (60′ Castigliani); Moro, Nimmermeer (81′ Nasri), Cerbara (74′ Marinacci).

A disp.: Pereira, Peruzzi, Migliorati, Pino, Cesaroni.

All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Adalberto Fiero (sez. Pistoia)

Ass.: Del Santo – Meocci

NOTE – Ammoniti: 11′ Shehu (L), 40′ Oddei (S), 75′ Saccani (S). Espulso: 68′ Reda (S)

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 4ª giornata

Domenica 18 ottobre 2020, ore 11:00

Stadio ‘Enzo Ricci’, Sassuolo