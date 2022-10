Lazio, terzo 4-0 di fila: è la prima volta che accade in Serie A. Il dato

Terzo poker di fila per la Lazio di Sarri che eguaglia un record che apparteneva proprio…alla Fiorentina!

0-4 alla Fiorentina, 4-0 allo Spezia e 0-4 alla Cremonese. La Lazio inanella il terzo poker di fila ed esalta i tifosi a cui brillano gli occhi per la macchina di Sarri.

Come sottolinea Opta, questo risultato fa eguagliare ai biancocelesti un record che deteneva proprio…la Fiorentina! Era dal 1959, infatti, che una squadra di Serie A non vinceva con almeno 4 gol di scarto tre partite di fila.

4-0 – Prima della @OfficialSSLazio, l’ultima squadra che aveva vinto tre match di fila con uno scarto di almeno 4 gol in Serie A era stata la Fiorentina nel 1959. Vendemmia.#FiorentinaLazio #SerieA — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 10, 2022

Come sottolinea Giuseppe Pastore, invece, nessuna squadra in Serie A aveva mai vinto tre partite di fila per 4-0!