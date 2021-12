Terzino Lazio: interessano due giocatori del Lille

In vista della sessione di mercato invernale la Lazio è a caccia di occasioni e per il ruolo di terzino: interessano due giocatori del Lille

Secondo il Corriere dello Sport il nome nuovo nelle ultime ore per quanto riguarda la richiesta del mister di un terzino sinistro è quello di Gabriel Gudmundsson, 22enne in forza al Lille dalle prospettive sicuramente interessanti. Non si tratterebbe di un acquisto semplice e comunque Sarri preferirebbe puntare su Reinildo Mandava, sempre del Lille, su cui però c’è forte l’interesse del Napoli.