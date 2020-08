Lazio, tentazione Koch del Friburgo. Costa 15 milioni, piace a Napoli e in Premier

Ha stregato tutti a Friburgo, ha visto partire il compagno Waldschmidt in direzione Lisbona, ora piace a mezza Europa, anche alla Lazio.

Dopo un’ottima stagione a Friburgo in Bundesliga, il difensore centrale classe 1996 Robin Koch interessa a tantissimi club. Reduce da un’annata importante, aveva trovato l’accordo col Benfica come il compagno Waldschimdt, ma all’ultimo secondo non se n’è più fatto nulla, i tifosi della Lazio possono immaginarlo bene. Secondo l’edizione online della Gazzetta dello Sport, Tare avrebbe messo gli occhi su questo ragazzo che piace anche al Napoli. Su di lui anche Tottemham e Leeds, vuole giocare con continuità per rimanere nel giro della nazionale, cosa che il Benfica, pur assicurandogli la Champions, non gli avrebbe potuto garantire. L’accordo coi portoghesi era stato trovato per qualcosa in meno di 15 milioni. Dunque, se la Lazio vorrà affondare il colpo servirà questa cifra per regalare a Inzaghi un nuovo centrale titolare. E servirà battere la concorrenza di Milan e soprattutto Napoli.