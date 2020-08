Lazio, tensione al San Paolo, il fisioterapista Maggi: «Chiedo scusa a Gattuso»

Tensione nel finale ieri sera tra le panchine di Napoli e Lazio. Alex Maggi, fisioterapista biancoceleste, all’indomani dalla sfida si è scusato in nota per il proprio comportamento.

«Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso». Così Alex Maggi, fisioterapista biancoceleste, all’indomani dalla sfida tra Napoli e Lazio si è scusato in nota per il proprio comportamento nei confronti dello staff tecnico azzurro. Nel finale di gara sono volate parole grosse che hanno portato ad alcuni momenti di tensione tra i membri delle due squadre.