Lazio, tegola Milinkovic: ecco quando Inzaghi potrebbe riaverlo

In isolamento in Serbia, Milinkovic salterà almeno le prossime 3 partite della Lazio: ecco quando potrebbe tornare

Risultato positivo al Covid durante il ritiro con la Serbia, Sergej Milinkovic-Savic dovrà osservare 10 giorni di isolamento in patria (già iniziati insieme al compagno Darko Lazovic). Il Sergente salterà quindi sicuramente i prossimi 3 impegni della Lazio: le partite di campionato contro Crotone e Udinese, e la sfida di Champions League contro lo Zenit, a cavallo tra i due match di Serie A. Il giocatore, in caso di negatività al tampone nell’arco di questi 10 giorni, potrebbe tornare disponibile per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma il prossimo 2 dicembre. Altrimenti, il primo match valido potrebbe essere il weekend successivo, contro lo Spezia, e via dicendo.